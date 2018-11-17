المصدر: عمّان - د.ب.أ

وجه الادعاء العام في الأردن، أربع تهم، لمدير عام مؤسسة «مؤمنون بلا حدود»، يونس قنديل، على خلفية زيف ادعائه بتعرضه للاختطاف والاعتداء عليه، واختلاقه لذلك بالاشتراك مع ابن شقيقته على أيدي محتجين.

ووجه مدعي عام محكمة عمّان تهم الافتراء، وجنحة إثارة النعرات والحض على النزاع، وجنحة إنشاء جمعية بقصد إثارة النعرات والحض على النزاع وجنحة الإذاعة عن أنباء كاذبة، من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها.

وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية الأردنية، عدم صحة ادعاءات يونس قنديل باختطافه. وتوالت مطالبات بإحالة ملف قضية يونس قنديل إلى محكمة أمن الدولة العسكري، وعدم محاكمته أمام القضاء المدني، للأثر الكبير الذي تركته على المجتمع.