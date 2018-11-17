نتانياهو يلغي زيارة إلى النمسا بسبب أزمة حكومته

المصدر: فلسطين المحتلة - د.ب.أ

ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو زيارة مقررة إلى النمسا بسبب تداعيات استقالة وزير الجيش أفيغدور ليبرمان هذا الأسبوع.وأكد ناطق باسم الخارجية الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء لن يسافر إلى النمسا كما هو مقرر الأسبوع المقبل.

وجاءت استقالة ليبرمان المفاجئة الأربعاء الماضي، بعد يوم من انتهاء عدوان إسرائيلي استمر 48 ساعة على قطاع غزة.

واتهم ليبرمان حكومة نتانياهو بالضعف في تعاملها مع الفلسطينيين.

ووفقا لتقارير إعلامية، هدد رئيس حزب «البيت اليهودي» المتطرف المؤيد لسياسة الاستيطان، نفتالي بينيت، بسحب حزبه من الائتلاف ما لم يتم تعيينه في حقيبة الجيش ليحل محل ليبرمان. ويطالب شركاء آخرون في التحالف بإجراء انتخابات مبكرة، لأن الانتخابات غير مقررة حتى العام المقبل.