إصابة 40 فلسطينياً برصاص الاحتلال على حدود غزة

المصدر: وكالات

أصيب 40 فلسطينياً ، مساء اليوم الجمعة، جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار صوب مئات المتظاهرين في الجمعة الـ 35 من مسيرات العودة وكسر الحصار، في وقت شهدت الحدود الشرقية للقطاع هدوءاً منذ بدء توافد الفلسطينيين للمشاركة في فعالياتها.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن "40 فلسطينياً أصيبوا بجراح مختلفة، بعد إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار صوب المتظاهرين على الحدود الشرقية لقطاع غزة، فضلاً عن تسجيل عشرات الحالات بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع".

وأشارت الوزارة، إلى أن جراح 3 من المصابين في حالة الخطر الشديد، بسبب استخدام الاحتلال الإسرائيلي للرصاص المتفجر ضد المتظاهرين الفلسطينيين.