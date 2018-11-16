السعودية ترفض تسييس أو تدويل قضية خاشقجي

المصدر: عواصم ـ البيان، وكالات

رحّبت دولة الإمارات بنتائج التحقيقات السعودية في قضية مقتل جمال خاشقجي. وثمّن بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي الخطوات التي قامت بها المملكة في هذا الصدد، والقرارات التي اتخذتها بهدف محاسبة المسؤولين المعنيين.

وجدّدت الإمارات تضامنها مع السعودية في كل ما تتخذه من مواقف وإجراءات، مؤكدةً رفضها أي استغلال سياسي للقضية أو محاولات للتدويل أو مساعٍ للمساس بأمن المملكة وسيادتها واستقرارها. وأكد معالي د. أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن إعلان وكيل النيابة العامة السعودي نتائج التحقيق في مقتل خاشقجي يمثل خطوة جادة تأتي تنفيذاً للإرادة السياسية بالتعامل القانوني الشفاف مع القضية.

وقد آن الأوان للانتهاء من تسييس القضية واستخدامها للنيل من سمعة المملكة واستقرارها. بدوره أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير رفض المملكة تسييس أو تدويل قضية مقتل خاشقجي، ملقياً اللوم على تركيا التي لم تستجب للطلب السعودي بشأن تقديم الأدلة التي تملكها في القضية.

وأضاف الجبير أن التحقيقات بشأن مقتل خاشقجي لا تزال مستمرة، واتهم كلاً من تركيا وقطر بشن حملة إعلامية موجهة وشرسة ضد المملكة . وكان النائب العام السعودي قد أعلن أمس أنه تم توجيه التهم إلى 11 متهماً من 21، والمطالبة بإعدام خمسة أشخاص، هم من أمر ونفّذ الجريمة.

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