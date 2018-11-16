اجتماع سعودي إماراتي أميركي بريطاني لدعم اليمن

المصدر: أبوظبي، الرياض - وكالات

أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، موقف الإمارات الثابت تجاه اليمن وشعبها، من خلال تحالف دعم الشرعية، ودعمها الجهود الأممية لعودة الاستقرار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني.

جاء ذلك خلال استقبال سموه خالد اليماني، وزير الخارجية اليمني، إذ بحثا تطورات الأوضاع في اليمن، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين. إلى ذلك، أعلنت الإمارات والسعودية وأميركا وبريطانيا، أمس، اتخاذ سلسلة خطوات من أجل دعم اقتصاد اليمن وعملته المحلية، مع تمويل تنموي ودعم إنساني سخي من الدول الأربع التي دعت المجتمع الدولي إلى مساعدة اليمن.

وقال بيان مشترك إن مسؤولين من الدول الأربع اجتمعوا في الرياض، لتحديد الإجراءات الرئيسة لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن واتفقوا على تأسيس لجنة استشارية فنية تجتمع شهرياً، لدعم جهود الحكومة اليمنية لتحسين إدارتها الاقتصادية.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر يمنية مطلعة لـ«البيان» أن الحوثيين عرضوا تسليم ميناء الحديدة مقابل بقائهم في المدينة، في محاولة جديدة للمراوغة وتخفيف الضغوط العسكرية بعد تعرضهم لهزائم متلاحقة.

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