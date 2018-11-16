إصابة 4 ضباط من شرطة الاحتلال بهجوم في القدس

المصدر: القدس المحتلة - أ.ف.ب

أصيب أربعة ضباط شرطة إسرائيليين بجروح طفيفة بعد أن دخل رجل مقدسي يحمل سكيناً إلى مجمع للشرطة في جبل المكبر في القدس الشرقية المحتلة إثر شجار معهم. ولم تذكر الشرطة اسم المهاجم لكنها قالت إنه فلسطيني من حي جبل المكبر المقدسي.

وقال الناطق باسم شرطة الاحتلال ميكي روزنفيلد إن «الحادث وقع في وقت متأخر الأربعاء في مركز شرطة بمنطقة حي جبل المكبر» في القدس المحتلة.

وأضاف، إن الفتى اعتلى الجدار المحيط بمركز الشرطة، مشيراً إلى أن «ضباط الشرطة تغلبوا عليه لكن أربعة أصيبوا بجروح طفيفة في حين أصيب المعتدي بجروح خطيرة وتم اعتقاله». وقال شهود ووسائل إعلام «إن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت منزل عائلة الفتى (17 عاماً) في جبل المكبر واعتقلت والده ووالدته وشقيقاته».