الرميثي يحضر ختام المرحلة الرئيسية لـ «درع العرب- 1»

المصدر: Ⅶ القاهرة - وام

حضر معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، ختام المرحلة الـرئيسية لـتدريبـات «درع العرب-1»، والتي نفذتها عناصر من القوات المسلحة لكل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت والأردن، بمشاركة مراقبين من الدول العربية في قاعدة محمد نجيب العسكرية، التي شهدها الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية والفريق الركن فهد عبد الله المطير، قائد القوات البرية السعودية وعدد من قادة القوات المسلحة العربية.

وأكد قائد المنطقة الشمالية العسكرية المصرية، في كلمة له، أن تدريب «درع العرب 1»، يعد من أهم التدريبات العربية المشتركة التي ساهمت في نقل وتبادل الخبرات بين مختلف القوات المشاركة، وتوحيد المفاهيم لمواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة.

وبدأت المرحلة بتنفيذ عناصر المظلات قفزة الأشقاء المشتركة بأعلام الدول المشاركة، أظهرت مدى التناغم بين عناصر القوات الخاصة في تنفيذ المهام بدقة وكفاءة عالية. واستمع الحضور، إلى شرح تفصيلى للفكرة التعبوية والتوجيه الطبوغرافي والتكتيكي لمنطقة المشروع. وشملت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ مشروع تكتيكي للرماية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة والقوات المقاتلة والمعاونة وبحضور عدد من قادة القوات المسلحة لمختلف الدول المشاركة.

وقامت المقاتلات متعددة المهام، بتنفيذ أعمال الاستطلاع والقذف الجوي ضد مراكز المقاومة والأرتال المتحركة للعناصر الإرهابية، فيما قام الهليكوبتر المسلح المضاد للدبابات بالاشتباك وتدمير الأهداف المعادية، وتنفيذ أعمال القصف المدفعي ضد تجمعات ومصادر النيران للعناصر الإرهابية.

وتم دفع المفارز الميكانيكية والمدرعة المدعومة بعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات ووسائل وأسلحة الدفاع الجوي للاشتباك مع الأهداف الجوية، واستكمال تطوير الهجوم وتدمير كافة أهداف العدو المخططة.