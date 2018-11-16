صحيفة بريطانية: البغدادي محاصر في دير الزور

المصدر: Ⅶ لندن - وكالات

يضيق الخناق على أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم «داعش»، في مقر إقامته في دير الزور السورية قرب الحدود مع العراق، مع تحول المعارك بين مسلحي التنظيم الإرهابي وقوات سوريا الديمقراطية «قسد» إلى حرب شوارع.

وقالت صحيفة «صن» البريطانية، أمس، إن مقاتلي «قسد» يتعقبون البغدادي من بيت إلى بيت، بعد أن تمكنوا مؤخراً من قتل أشخاص مقربين جداً منه، داخل دائرة معارفه الضيقة.

ونقلت الصحيفة عن هافيل روني، أحد قادة «قسد» في منطقة هجين شرقي سوريا، حيث تدور المعارك، قوله: «قبل حوالي شهر ونصف الشهر، حصلنا على معلومات استخباراتية تفيد بمقتل أحد أبناء البغدادي». وأضاف أن «شقيق البغدادي كان في المنطقة مؤخراً، وكان يعقد اجتماعات مع الأعضاء لتشجيعهم على القتال»، مشيراً إلى أن منطقة هجين تعد معقلاً رئيساً لمن تبقى من مسلحي «داعش» في سوريا.

وأوضح روني أن أقارب البغدادي لا يزالون يقيمون في منطقة هجين، حيث يعتقد أن العديد من المسلحين المقربين منه يتحصنون في المنطقة ذاتها، وهو ما يدفع «قسد» إلى تركيز العمليات العسكرية هناك.

وقال: «قبل نحو شهرين نجحنا في اعتقال طبيب بريطاني عضو في التنظيم كان يحاول الهروب إلى تركيا»، مشيراً إلى وجود مسلحين وقادة في صفوف «داعش» من جنسيات أخرى من الشيشان والعراق.