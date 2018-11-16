عون يحذر من انتهاك حق الشعب الفلسطيني

المصدر: بيروت - د.ب.أ

حذّر الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، أمس، من أن انتهاك حق الشعب الفلسطيني في أرضه وهويته يؤدي إلى تقويض السلام.

وأشار عون، خلال استقبال رئيس مجمع الكنائس الشرقية الكاردينال، ليوناردو ساندري، في قصر بعبدا، أمس، إلى «أنه من غير الممكن إلغاء هوية بلد وشعبه وحقه في الحياة». وطالب عون ساندري «بدعم إضفاء طابع دولي على مدينة القدس، بالنظر إلى ارتباطها بالديانات التوحيدية الثلاث، ومكانتها الخاصة لدى كل منها، فهي إرث جامع ومشترك للجميع».

من جهته، قال ساندري: «إننا نشاطركم القلق عينه بالنسبة إلى مستقبل السلام في المنطقة، والرأي بأن تكون القدس متمتعة بإطار دولي يصون مكانتها لدى الديانات التوحيدية، وهم أبناؤها».