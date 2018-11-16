كردستان: عبد المهدي رحّب بتصدير نفط كركوك عبر الإقليم

المصدر: Ⅶ بغداد - عراق أحمد

أعلنت حكومة إقليم كردستان عن ترحيب الحكومة الاتحادية في بغداد بمقترح تصدير نفط محافظة كركوك عبر أراضي الإقليم، كاشفة عن إهدار الحكومة السابقة برئاسة العبادي ستة مليارات دولار، لعدم موافقتها على تنفيذ المقترح نفسه، الذي قدمته أربيل بداية العالم الجاري.

وقال الناطق باسم حكومة الإقليم، سفين دزئي في تصريح أدلى به للصحفيين في أربيل: «بشأن نفط كركوك قدمنا في بداية عام 2018 إلى رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي اقتراحاً بمد أنبوب عبر إقليم كردستان، وأن يتم تصدير من 250 - 300 ألف برميل في اليوم قابلة للزيادة أكثر من الضعف إلى تركيا، والإيرادات تعود كلها إلى العراق». وأضاف أنّه قبل أسابيع تم تقديم المقترح والفكرة نفسهما إلى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وتم الترحيب بالمقترح، مبيناً أنّ الحكومة الاتحادية الحالية رحبت بالمقترح ولم يدخل في إطار التنفيذ العملي.

وأردف: «نأمل أن يصدر القرار من بغداد بشأن تصدير نفط كركوك عبر إقليم كردستان، خاصة مع بدء العقوبات الاقتصادية التي فرضتها أميركا على إيران، مؤكداً أنّ الأسواق العالمية بحاجة إلى نفط كركوك، ومن الممكن أن يؤدي تصدير 300 ألف برميل في اليوم أو أكثر من كركوك، إلى سد جزء من النقص الذي سيحصل بسبب تلك العقوبات على إيران.