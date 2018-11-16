الرياض تدعو الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل بمرجعيات السلام

المصدر: Ⅶ الرياض- د.ب.أ

دعت المملكة العربية السعودية الأمم المتحدة إلى ضرورة إلزام إسرائيل بمرجعيات السلام، وفك حصار غزة وإنهاء احتلال الأرض الفلسطينية. وأكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي في كلمة السعودية نيابة عن المجموعة العربية أمام لجنة السياسات الخاصة، وإنهاء الاستعمار«ضرورة قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمسؤولياتهم في اتخاذ قرار حاسم وعاجل بإلزام إسرائيل بمرجعيات عملية السلام، وإيقاف المشاريع الاستيطانية».

كما دعا المعلمي في كلمته إلى «رفع الحصار الجائر عن غزة، والكفّ عن انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني والتعدي عليه، وإنهاء احتلال الأرض الفلسطينية وبقية الأراضي العربية». وقال: إن «التقارير المقدمة إلى اللجنة الرابعة، تؤكد استمرار السلطات الإسرائيلية في انتهاكاتها للقرارات الدولية، واستمرار انتهاكها لحقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني».

وأشار إلى أن الدول العربية، تؤكد أن «القدس الشريف جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة في عام 1967، وهي عاصمة الدولة الفلسطينية، وكل الادعاءات والمزاعم التي تخالف ذلك لاغية ولا أساس لها من الصحة ومخالفة لقانون الدولي».

وأكد السفير السعودي أن الاستمرار في بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية «بلغ حداً يكاد معه أن تتلاشى أية فرصة متبقية لتحقيق حل الدولتين». وأكد أن الدول العربية، ترفض التحركات الإسرائيلية «التي تكشف عن أطماعها في السيطرة على الجولان العربي السوري المحتل».