مرشّح توافقي لوزارة الداخلية العراقية بعد رفض « الفياض»

المصدر: Ⅶ بغداد - البيان

ذكرت مصادر مقربة من المفاوضات الجارية لاستكمال تشكيل الحكومة العراقية الجديدة أنّ الكتل السياسية اتفقت على تقديم مرشح توافقي لحقيبة الداخلية، بدلاً من المرشح المدعوم من تحالف البناء فالح الفياض، بعدما اصطدم ترشيحه بفيتو من تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال النائب عن ائتلاف النصر علي السنيد إن هناك ضغوطاً تمارس على عبد المهدي من قبل بعض الكتل لتمرير مرشح وزارة الداخلية من دون الالتزام بالمعاير والضوابط التي وضعت لاختيار الكابينة الحكومية.

وأكّد أنّ القوى البرلمانية اتفقت على وضع معايير محدّدة لاختيار الوزراء تعتمد على الكفاءة والاستقلالية والمهنية والتخصّص، لافتاً إلى أنّ هناك ضغوطاً لترشيح شخصيات بعيدة عن هذه المواصفات من بعض الكتل البرلمانية.

وأوضح أنّ الكتل البرلمانية تتجه نحو إيجاد بديل عن الفياض كمرشح لشغل حقيبة الداخلية، مؤكداً عدم طرح الأسماء البديلة من قبل تحالفي الإعمار والبناء في الوقت الراهن.

وأضاف السنيد أنّ تحالفي الإصلاح والبناء سيقدّمان المرشّح التوافقي لحقيبة الداخلية لرئيس الوزراء الأسبوع المقبل.