عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية اليمن

المصدر: وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خالد اليماني وزير خارجية اليمن.

وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي - بحث تطورات الأوضاع في اليمن والجهود المبذولة لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للشعب اليمني الشقيق كما تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الشقيقين.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة خالد اليماني، مؤكداً سموه على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه اليمن وشعبها ووقوفها إلى جانب اليمن من خلال تحالف دعم الشرعية ودعمها للجهود الأممية لعودة الاستقرار لليمن وكذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق.

من جانبه أشاد معالي خالد اليماني وزير الخارجية اليمني بالجهود الرائدة التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الشرعية في اليمن وعودة الاستقرار إلى الأراضي اليمنية.

كما ثمن معاليه الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات على الصعيد الإنساني والإغاثي وحرصها على تسيير قوافل المساعدات الإنسانية بشكل مستمر إلى الشعب اليمني.