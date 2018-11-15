مطالبة فلسطينية للعالم بلجم المستوطنين

المصدر: رام الله - وكالات

حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة بنيامين نتانياهو، المسؤولية المباشرة والكاملة عن اعتداءات المستوطنين وإرهابهم.

وحذرت الوزارة في بيان لها، أمس، من مخاطر الصمت الدولي على هذه الاعتداءات، مطالبة بصحوة ضمير وأخلاق دولية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني.

ودانت الوزارة تصعيد ميليشيات المستوطنين اعتداءاتها الإرهابية ضد الفلسطينيين، والتي كان آخرها الاعتداء الإرهابي الذي ضد أهالي بلدة عوريف جنوب نابلس، حيث أقدموا على إحراق سيارة المواطن محمود شحادة، وخطوا شعارات عنصرية معادية للعرب، وعاثوا فساداً وتخريباً في المكان.

مولوتوف

ورد فلسطينيون على إرهاب المستوطنين بإلقاء زجاجة حارقة «مولوتوف» على سيارة للمستوطنين قرب مستوطنة كدوميم جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وبحسب «القناة العاشرة» العبرية، فإن السيارة احترقت بشكل كامل، مشيرةً إلى أن قوات الاحتلال وصلت المكان.