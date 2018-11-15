المصدر: حجة - وكالات - الحديدة

ترويع المدنيين

شنت مليشيا الحوثي الإيرانية، حملة مداهمات واعتقالات، طالت عشرات المنازل في مختلف أحياء الحديدة، تزامنت مع قطع كامل لشبكة الإنترنت عن المدينة.

وواصلت المليشيا اقتحام منازل اليمنيين في الحديدة، والتمركز بداخلها، وكذلك حفر الخنادق وإقامة الحواجز وزرع الألغام قرب منازل أخرى. وقالت مصادر إن الحوثيين اقتحموا عدداً من المنازل التي نزح أهلها منها في الحي التجاري والكورنيش، وأحياء أخرى في المدينة، وقاموا بتحويلها إلى مقرات عسكرية لهم.

وذكرت أن الحوثيين أغلقوا الشوارع والأزقة، في مسعى لصد قوات المقاومة المشتركة، التي حققت تقدماً في عمق المدينة من الجهات الغربية والجنوبية والشرقية، رغم الحواجز الإسمنتية والخنادق الحوثية.

2000

مع كل تقدم للجيش الوطني اليمني، تبذل الفرق الهندسية المتخصصة في الجيش، مجهوداً كبيراً لنزع الألغام التي يتعمد الحوثي زرعها، غير مكترث بأرواح الأبرياء. فقد جمع الجيش اليمني أكثر من 2000 لغم خلال 3 أيام فقط، ومن مديرية حيران وحدها. هذه الألغام تم جمعها بعد تقدم كبير للشرعية، شهدته المنطقة العسكرية الخامسة بمحافظة حجة.

يشار إلى أنه منذ بداية «عاصفة الحزم»، وبعدها «إعادة الأمل»، تمكنت الفرق الهندسية في الجيش الوطني اليمني، من إتلاف مئات آلاف الألغام، 20 ألفاً في حجة وحدها، من أصل مليون لغم زرعتها مليشيا الحوثي في محافظات وقرى اليمن كافة.