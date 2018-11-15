4486 يمنياً بالحديدة عولجوا في عيادة «الهلال» المتنقلة

المصدر: الحديدة - وام

وصل عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية التي تقدمها العيادة الطبية المتنقلة التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في محافظة الحديدة اليمنية إلى 4486 حالة، وذلك منذ تدشينها في سبتمبر الماضي لتؤكد الأرقام فاعلية هذا المشروع الحيوي ودوره في التخفيف من آلام المواطنين اليمنيين، وتوفير العلاج المناسب للمرضى خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.

حالات متنوعة

وقال الدكتور عبدالله الأقزل طبيب يعمل ضمن فريق العيادة المتنقلة إنه تم التعامل مع الحالات المرضية المراجعة كافة، حيث تنوعت ما بين أمراض معدية وسوء التغذية وغيرها من الأمراض، التي تم تشخيصها وتقديم الأدوية اللازمة لها، منوهاً بأن الحالات المرضية التي كانت تتطلب إجراء عمليات جراحية تم إحالتها إلى مستشفى الدريهمي الذي تم تأهيله وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

خدمات متكاملة

ومن جانبه، قال سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن: إن توفير الخدمات العلاجية للمواطنين اليمنيين في المناطق النائية بمحافظة الحديدة، من خلال العيادة الطبية المتنقلة يأتي في إطار الحرص على تقديم خدمات طبية ميدانية متكاملة والتوجه إلى جميع المرضى في منازلهم وتقديم الرعاية المجانية اللازمة لهم للتخفيف من وطأة معاناتهم جراء الأوضاع الإنسانية الصعبة نتيجة الأحداث في اليمن والحد من انتشار الأمراض المعدية خاصة الكوليرا.

وعبر المستفيدون من الخدمات العلاجية، التي قدمتها العيادة الطبية المتنقلة في محافظة الحديدة عن امتنانهم لدولة الإمارات على هذا المشروع الحيوي، الذي أسهم بشكل كبير في التخفيف من معاناتهم جراء نقص المرافق الصحية وبعد المسافة بين سكنهم والمستشفيات والمراكز الصحية، التي استهدف الحوثيون معظمها، ونهبوا محتوياتها.