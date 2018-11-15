عريقات ينتقد زيارة وزير الخارجية التشيكي للقدس

المصدر: رام الله - معا

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات، أمس، جمهورية التشيك بالالتزام بقواعد القانون الدولي ومواقف الاتحاد الأوروبي.

، وعدم المساهمة في تشريع التهويد والاعتراف غير القانوني بالقدس عاصمة لإسرائيل. وجاء تصريح عريقات تعقيباً على قيام وزير خارجية التشيك توماش بترشيتشيك بزيارة البلدة القديمة في القدس المحتلة برفقة سفير من وزارة خارجية الاحتلال

. وقال عريقات:«في سابقة بالنسبة لوزير من الاتحاد الأوروبي، قام وزير الخارجية التشيكي بمخالفة موقف وزارة الخارجية التشيكية التي أكدت التزامها القاطع بالإجماع الدولي من القدس الشرقية كونها مدينة محتلة، وخالف بشكل صارخ قواعد القانون والشرعية الدولية»، مؤكداً أن هذه الزيارة تساهم في تشريع الاعتراف غير القانوني بها عاصمة لإسرائيل.