94 مهاجرا يرفضون النزول من سفينة تجارية أنقذتهم من الغرق

المصدر: طرابلس - د.ب.أ

كشف آمر القطاع الأوسط بحرس السواحل الليبي، العقيد توفيق امحمد، عن أنّ 94 مهاجراً غير شرعي قابعين بإحدى السفن التجارية يرفضون النزول ويطالبون بنقلهم إلى إيطاليا.

وقال امحمد، إنهم تلقوا بلاغاً عن وجود قارب مطاطي في حالة غرق وعلى متنه نحو 94 مهاجراً غير قانوني على بعد 62 ميلاً بحرياً شمال مدينة مصراتة، بعد خروجه من سواحل مدينة الخمس شرق طرابلس، مضيفاً: «وبسبب بعد المسافة، قمنا بإبلاغ سفينة قادمة من إيطاليا ومتجهة لميناء مصراتة لتفريغ شحنة سيارات كي تقوم هي بالإنقاذ إلى حين وصول حرس السواحل الليبي».

وأشار إلى أن هذا ما حصل بالفعل، وقامت السفينة بإنقاذ المهاجرين، وعندما توجه حرس السواحل الليبي لأخذهم، تفاجأ برفضهم النزول وطالبوا أن تتوجه السفينة بهم إلى إيطاليا. وأضاف: «بعد دخول السفينة لميناء مصراتة استمر المهاجرون في رفضهم النزول، وإلى اليوم لا زلنا نحاول إقناعهم بالنزول ومعنا بعض المنظمات المعنية، ومازال المهاجرون مستمرين في رفضهم».