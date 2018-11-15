خطة عراقية لاقتحام دير الزور

المصدر: بغداد - عراق أحمد

وضع جنرالات عراقيون خطة لاقتحام دير الزور في سوريا على طاولة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، في مسعى لمنع عودة تنظيم داعش، فيما تمّ اعتقال ستة قياديين من التنظيم الإرهابي قرب الحدود السورية.

وكشف مصدر عسكري مطلع، عن قيام جنرالات في وزارة الدفاع، بعرض خطة على رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، لاقتحام منطقة دير الزور السورية للحيلولة دون عودة تنظيم داعش إلى العراق.

وذكر المصدر في تصريحات صحافية، أنّ قوات خاصة وقوات الجيش العراقي، سيطرت على 25 مخفراً تابعاً للجيش السوري سابقاً ولقوات سوريا الديمقراطية لاحقاً، والممتدة من منطقة هجين إلى دير الزور، وذلك على الحدود العراقية - السورية، مبيناً أنّ ستة ألوية من القوات الخاصة والجيش العراقي وحرس الحدود والقوات الساندة وأفواج الدبابات، موجودة على طول الشريط الحدودي العراقي- السوري لصد أي تسلل من عناصر داعش.

وأضاف المصدر أنّ جنرالات وزارة الدفاع عرضوا على عبد المهدي خطة الاقتحام، وأنّ عبد المهدي قد يوافق على الخطة حال تم تعيين وزير جديد للدفاع، مشيراً إلى أنّه تمّ تأمين أكتاف الحدود العراقية - السورية، كجزء من حرب استباقية ضامنة لأمن الحدود.

محاولات اختراق

على صعيد متصل، أكّد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أنّ المئات من أعضاء تنظيم داعش في دير الزور شرق سوريا، يحاولون دخول العراق عبر الحدود. وأضاف عبد المهدي في مؤتمر صحافي، أنّ تنظيم داعش يسعى لاستعادة السيطرة على الأراضي التي كان يحكم قبضته عليها على الجانب العراقي بين عامي 2014 و2017، موضحاً أنّ القوات العراقية تنفذ واجباتها لإفشال جميع محاولات داعش لاختراق الحدود والعبور إلى داخل الأراضي العراقية.

اعتقال قياديين

على صعيد متصل، أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى، اعتقال ستة قياديين في تنظيم داعش في مناطق قرب الحدود السورية شمال غربي الموصل. وقال المصدر، إنّ القوات الأمنية ومن خلال معلومات استخبارية تمكنت، من اعتقال ستة قياديين بارزين في تنظيم داعش بينهم أبو بكر السوري قائد المحور الغربي في داعش، والمشرف على عمليات داعش في البعاج وناحية قرب الحدود السورية شمال غرب الموصل.

حصيلة إلى ذلك، أعلن قائد شرطة محافظة نينوى اللواء الركن حمد النامس،عن حصيلة عمليات الاعتقالات لعناصر تنظيم داعش الإرهابي ممن صدرت بحقهم مذكرات قبض قضائية. وقال النامس، إن حصيلة عمليات ملاحقة عناصر داعش خلال التسعة أشهر الماضية بلغت 2400 عنصر، وجميعهم ألقي القبض عليهم بأوامر قضائية، ولا تزال العمليات الاستباقية مستمرة.