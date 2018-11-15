فنان بريطاني يتهم نتانياهو بالعنصرية تجاه الفلسطينيين

اتهم الفنان روجر ووترز أحد مؤسسي فرقة «بينك فلويد» الشهيرة في تشيلي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بانتهاج سياسة «عنصرية» حيال الفلسطينيين. وأكد الفنان البريطاني على هامش حفلة موسيقية في سانتياغو «نعرف جميعاً أن الحياة في الأراضي الفلسطينية لا تطاق»، مشبهاً ما يحصل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بنظام الفصل العنصري السابق في جنوب إفريقيا.

وشدد ووترز «أنا لست معادياً للسامية». وأتى كلامه هذا في حين وجه طالب مركز سيمون فيزينتال في رسالة من الأرجنتين الأطراف الراعية لجولة ووترز الموسيقية في أميركا اللاتينية بوقف دعمها له معتبراً أنه ينشر «رسالة حقد وتمييز».

وسعى ووترز خلال جولته هذه إلى توعية الجمهور على وضع الفلسطينيين داعياً إلى مقاطعة إسرائيل. سانتياغو - أ ف ب