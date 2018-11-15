الهلال الأحمر الإماراتي تفتتح مدرسة وتوزّع مساعدات في الضالع

المصدر: الضالع- وام

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مدرسة القُزَعة في مديرية الشعيب في محافظة الضالع بعد تأهيلها وتأثيثها، وذلك في إطار جهود الهيئة لدعم العملية التعليمية وتحسين البيئة المدرسية لتطبيع الحياة التربوية على الساحة اليمنية.

حضر افتتاح مدرسة القُزَعة -التي تضم 12 فصلاً دراسياً وتستوعب أكثر من 900 طالب وطالبة- محسن الحنق مدير عام التربية والتعليم وعبدالجبار السقلدي مدير عام مديرية الشعيب، وعدد من المسؤولين في وزارة التربية والتعليم اليمنية.

دعم التعليم

وقال مدير عام مديرية التربية والتعليم: إن افتتاح مدرسة القزعة بعد تأهيلها وتأثيثها يأتي في إطار المشاريع الإماراتية لدعم القطاع التعليمي على الساحة اليمنية، التي تحظى باهتمام كبير من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ما يسهم في عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة والتخفيف من معاناة المواطنين اليمنيين.

إغاثة مستمرة

وفي إطار الدعم الإماراتي المستمر وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 9 أطنان من المواد الغذائية والسلع الأساسية على أهالي مديرية الشعيب والكادر التعليمي في مدرسة القزعة، ضمن جهود الهيئة الإنسانية في تخفيف الأعباء على الأهالي في المناطق المحررة.