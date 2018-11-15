محكمة أمن الدولة الأردنية تقضي بسجن 3 من مؤيدي «داعش»

المصدر: عمان - د.ب.أ

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، أمس، بسجن ثلاثة أردنيين في ثلاث قضايا مختلفة بتهمة ترويج أفكار جماعة إرهابية.

وقال مصدر قضائي، إن القضية الأولى شهدت الحكم بالحبس لمتهم لمدة عامين، لكتابة أوراق داخل السجن تتضمن تأييده لتنظيم داعش وتوزيعها على ضباط السجن. وأوضح المصدر أنّ المحكوم عليه كان يقضي حكماً لإدانته بالشروع بالقتل، بعد أن أقدم على ضرب شخص خلال عمله في نادٍ ليلي بعمان.

ووفق المصدر، قضت المحكمة بسجن متهم ثانٍ لمدة أربع سنوات بتهمة رسم راية التنظيم وتعليقها بالسجن، مشيراً إلى أن المحكمة عاقبت في القضية الثالثة متهماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة الترويج للتنظيم على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».