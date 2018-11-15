إصابة 40 في أحداث عنف خلال مباراة كرة قدم بالجزائر

المصدر: الجزائر - أ.ف.ب

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني بالجزائر، أمس، أنّ 18 شرطياً و22 مشجعاً أصيبوا في أحداث عنف الثلاثاء خلال مباراة لكرة القدم في العاصمة الجزائرية.

وقالت مديرية الأمن الوطني في بيان نشرته عبر موقعها، أنها سجلت إصابة 18 شرطياً، أربعة منهم في حالة خطيرة، و22 مناصراً مع تحطيم 10 مركبات تابعة للشرطة ومركبة خاصة وسيارة إسعاف تابعة للحماية المدنية. كما أكدت المديرية أنها باشرت التحقيق في صحة الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر سلوكاً غير لائق لبعض أعوان حفظ النظام أثناء تأدية مهمتهم، وأنها ستتخذ الإجراءات الإدارية اللازمة إذا ثبت تورطهم.

ويظهر الفيديو رجال شرطة بالزي الرسمي والمدني، ينهالون ضرباً بالهراوات على شاب وهو ساقط في مدرجات ملعب 5 يوليو الذي احتضن لقاء مولودية الجزائر واتحاد بلعباس. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة منددين باعتداء وحشي على مشجع من مولودية الجزائر، بينما تأسف آخرون لقيام المشجعين بتحطيم كراسي الملعب بسبب خسارة مباراة. وأضاف البيان، أنّ الشرطة أوقفت 42 شخصاً أثناء هذه الأحداث، بسبب الإخلال بالنظام العام، وحيازة أسلحة بيضاء ومخدرات ومؤثرات عقلية.