التحالف يغيث جزيرتين في ميدي

المصدر: ميدي - وكالات

يعمل التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، على مد سكان جزيرتي الفشت وبكلان غربي مديرية ميدي في محافظة حجة بالمساعدات الإنسانية والطبية والتعليمية، وذلك بعدما عانوا ظروفاً قاسية، إثر تعمد الميليشيا قطع طرق الإبحار.

يأتي هذا بعد ساعات من تفقد محافظ حجة عبدالكريم السنيني مستوى العملية التعليمية والخدمات العامة لسكان الجزيرتين.

وخلال الزيارة التي رافقه فيها وكيلا المحافظة ناصر دعقين وأحمد الجبلي، قدم السنيني كمية من المتطلبات التعليمية لطلاب مدرسة الفشت مماثلة في منهج دراسي متكامل للمرحلة الأساسية وعدد من الطاولات والكراسي المدرسية إلى جانب كمية من الأدوية للمركز الصحي بالجزيرة كخطوة أولية للنهوض بمستوى الخدمات التعليمية والصحية بالجزيرتين.