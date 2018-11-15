اجتماع عربي يبحث أوضاع غزة اليوم

المصدر: القاهرة - وكالات

يعقد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين اليوم في القاهرة اجتماعاً طارئاً لبحث تطورات الاعتداء العسكري الإسرائيلي الأخير على غزة.

وقال سفير دولة فلسطين لدى مصر، ومندوبها لدى الجامعة العربية دياب اللوح، في تصريح صحافي أمس، إن الاجتماع يعقد بناء على طلب فلسطين. وأضاف: «لا بد أن ينتج عن الاجتماع قرارات عملية ترتقي إلى مستوى هذا العدوان والجرائم الإسرائيلية، ولتوصيل رسالة عربية موحدة من جامعة الدول العربية تؤكد رفضها الكامل لهذا العدوان وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني».

البرلمان العربي

في غضون ذلك، أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، في بيان أصدره أمس، أن العدوان الإسرائيلي المدان الذي أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين وتدمير عدد كبير من المبانى السكنية والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن مسلسل الإجرام الذي تقوم به سلطة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا رئيس البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإجبار قوة الاحتلال الغاشمة على تطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وعقد مجلس الأمن الثلاثاء اجتماعاً مغلقاً بحث خلاله العدوان الأخير على غزة. وعُقد الاجتماع بطلب من الكويت وبوليفيا، وانتهى إلى «الفشل»، بحسب ما أعلن السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الذي قال للصحافيين إنّ مجلس الأمن «مشلول» و«فشل في تحمّل مسؤولياته»، مشدّداً على أن «هناك دولة أغلقت الباب أمام الحوار»، في إشارة إلى الولايات المتحدة.