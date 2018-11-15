واشنطن: ملتزمون بدعم مصر لتحقيق الاستقرار

المصدر: القاهرة - وكالات

قالت نائبة السفير الأميركي في القاهرة دوروثي شيا، إن بلادها ملتزمة بدعم مصر لتعزيز استقرارها من خلال كل البرامج المشتركة في كثير من المجالات.

وأوضحت شيا في تصريحات لعدد من الصحافيين، أنّ الولايات المتحدة ترى مدى الصعوبة التي مرت بها الحكومة المصرية والشعب المصري أيضاً نتيجة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.

وأشارت نائب السفير الأميركي، إلى أن الإجراءات الإصلاحية ربما تكون قاسية ومؤلمة للحكومة وللشعب، ولكنها تحتاج لبعض الوقت لتؤتي ثمارها وتحقق الاستقرار الدائم، مؤكدة أنّ بلادها دعمت مصر في الحصول على قرض النقد الدولي والبالغ 12 مليار دولار.

وأشارت نائبة السفير الأميركي في القاهرة، إلى أنّ واشنطن تتابع عن كثب تطور نتائج الإصلاحات الاقتصادية في مصر، وتؤمن بأهميتها في جذب المزيد من المستثمرين للاقتصاد المصري، مضيفة: «نعتقد أن الشباب هم المستقبل ولابد من مساعدة الشباب المصري لينجح في حياته من خلال المشاركة في العديد من الفعاليات المختلفة، ونحن نقف بجانبهم لاستمرار نجاحهم من خلال تعزيز مهاراتهم ووضع الخطط العملية لهم».