الإمارات ترحب بعقد مفاوضات سلام يمنية في أقرب وقت

المصدر: دبي، عدن، الحديدة - البيان، وكالات

أكدت دولة الإمارات، أمس، دعمها ودعم التحالف العربي، عقد محادثات، برعاية الأمم المتحدة، في السويد، للتوصل لحل سلمي للأزمة اليمنية.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على «تويتر»: «نرحّب بمحادثات تقودها الأمم المتحدة في السويد، في أقرب وقت ممكن»، مضيفاً أن «التحالف يدعو للاستفادة من هذه الفرصة، لإعادة إطلاق المسار السياسي»، معلناً أن مبعوث الأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفيث، سيزور الإمارات الأسبوع الجاري.

ميدانياً، تمكنت قوات الشرعية من استكمال تحرير مواقع استراتيجية في جبهتي البيضاء وصعدة، بينما رصدت منظومة الدفاع الجوي للتحالف العربي سقوط صاروخ باليستي في البحر أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه ميناء الحديدة.

وأطلقت ميليشيا الحوثي الصاروخ الباليستي من مديرية الصليف مستهدفة ميناء الحديدة عقب هزائمها المتلاحقة داخل المدينة والسيطرة على مواقع مهمة من قبضة مسلحيها.

وفي حين تشهد قوات الشرعية انتصارات متلاحقة، تتلقى ميليشيا الحوثي ضربات جديدة من داخلها، بعد انشقاق وزير ثانٍ في حكومتها الانقلابية، وهو وزير التدريب الفني والتعليم المهني، محسن النقيب.