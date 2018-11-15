تعليق الرحلات الجوية في مطار الكويت احترازياً

المصدر: كونا

أعلن الادراة العامة للطيران المدني الكويتية، الخميس، تعليق الرحلات المغادرة من مطار الكويت، وتحويل عدد من الرحلات القادمة إلى مطارات دول مجاورة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي فهد الوقيان، في تصريح لـوكالة الانباء الكويتية: "إنه جرى تحويل رحلات الطيران الآتية إلى مطار الكويت نظرا لسوء الاحوال الجوية"..

وتشهد الكويت منذ أمس الأربعاء، حالة من الطقس غير المستقر وهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مع انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق، وسط تحذيرات بضرورة البقاء في المنازل إلا في الحالات الطارئة.

وتتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي، محملا بكميات كبيرة من بخار الماء، متزامنا مع منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، مصحوبا بتيار هوائي نفاث شديد البرودة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وناشدت لجنة الدفاع المدني في وزارة الداخلية الكويتية، المواطنين والمقيمين في الدولة عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة نظرا إلى عدم استقرار الطقس وهطول الأمطار بغزارة.