الكويت تمدد العطلة الحكومية بسبب تقلبات الطقس

المصدر: البيان الإلكتروني

قرّر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم تمديد تعطيل كل الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والكليات والمدارس الحكومية والخاصة، غداً الخميس، بسبب الأحوال الجوية.

ويأتي قرار مجلس الوزراء كإجراء احترازي حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين وذلك نظراً لهطول الأمطار بكميات كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية في البلاد، وتوقع هيئات الأرصاد الجوية استمرار حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.

وأشاد مجلس الوزراء بالمواطنين والمقيمين لما أبدوه من التزام بإرشادات الجهات الحكومية وتلفزيون الكويت.

وكانت الكويت عطلت الدراسة مرتين الأسبوع الماضي، إثر الأحوال الجوية. وتسببت أمطار غزيرة تحولت إلى سيول في بعض المناطق، في وفاة وافد، فضلاً عن إلحاق أضرار بالممتلكات. وتعرضت الكويت، الأسبوع الماضي، لهطول أمطار غزيرة أدت لإغراق عدد من الشوارع والسيارات.

كما علق أشخاص في مياه الفيضانات الناجمة عن الأمطار قبل أن تنقذهم السلطات. وأعلن وزير الأشغال العامة الكويتي حسام الرومي، تقديم استقالته وتحمله المسؤولية الأدبية عن الأضرار الناجمة عن الأمطار.