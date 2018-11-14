الإمارات ترحب بعقد محادثات سلام يمنية في السويد

المصدر: البيان الالكتروني

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوم أن الامارات "ترحّب بمحادثات تقودها الأمم المتحدة في السويد في أقرب وقت ممكن"، مضيفا أن التحالف يدعو للاستفادة من هذه "الفرصة" لإعادة إطلاق المسار السياسي.

وقال قرقاش، في حسابه على تويتر، إن مبعوث الأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفيث سيزور أبوظبي الأسبوع الجاري.

وأكد أن "الحديدة هادئة والميناء يشتغل.. نحن نعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة من أجل توسيع نطاق المساعدات الإنسانية لجميع المناطق في اليمن".

وأضاف "تقوم الأمم المتحدة حاليا ًبتوزيع مبلغ 75 مليون دولار، قدمه التحالف، كرواتب للأساتذة، البالغ عددهم 135 ألف في المناطق المحررة إلى جانب المناطق المحتلة من طرف الحوثيين".