الأردن: الإعدام والسجن بحق 9 من متهمي «خلية الكرك»

المصدر: عمّان - وكالات

أسدلت محكمة أمن الدولة الأردنية، أمس، الستار على قضية «خلية الكرك» الإرهابية، بإصدار أحكام ضد 11 متهماً موقوفين على ذمة القضية، أحدهم فار من وجه العدالة، لضلوعهم في عملية إطلاق نار قبل عامين في قلعة أثرية أسفر عن مقتل عشرة أشخاص من بينهم سائحة كندية. وقضت المحكمة بإعدام متهمين اثنين، والأشغال لمدة 15 عاماً لثلاثة متهمين.

والسجن ثلاثة أعوام لخمسة آخرين، وبرأت متهماً واحداً، مشيرة إلى أنّ أربعة من المتهمين في القضية، إضافة إلى خمسة قتلى، من مؤيدي تنظيم داعش الإرهابي. وقالت المحكمة إن المجموعة المؤلفة من تسعة شاركت بمساعدة متطرّفين في هجمات في المنطقة المحيطة بقلعة أثرية.

وأسفر تبادل إطلاق النار عن مقتل أربعة متطرّفين. واتهمت نيابة أمن الدولة، المتورطين، بارتكاب أعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، وتصنيع مواد مفرقعة لاستخدامها في أعمال إرهابية بالاشتراك.

وحيازة مواد مفرقعة لاستخدامها في أعمال إرهابية بالاشتراك، وحيازة أسلحة وذخائر، والمؤامرة، بقصد القيام بأعمال إرهابية، فضلاً عن تقديم المتورطين أيضاً، أموال لاستخدامها في أعمال إرهابية مع العلم بذلك، وبيع ذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك.

والتدخّل في بيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص قانوني، وبيع أسلحة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، وجمع وتقديم أموال بقصد استخدامها لتمويل الإرهابيين، ومحاولة الالتحاق بتنظيمات إرهابية.