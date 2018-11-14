القوات التركية تقتل 19 مسلحاً ينتمون لحزب العمال الكردستاني

قالت وزارة الدفاع التركية، أمس، إن القوات التركية قتلت 19 مسلحاً ينتمون لحزب العمال الكردستاني في ضربات جوية بشمال العراق.

وذكرت الوزارة على «تويتر»، أن ّالضربات الجوية استهدفت عدة مناطق في شمال العراق بينها جبال قنديل، وهي أحد معاقل الحزب.

إلى ذلك، أعلن مصدر أمني بمحافظة نينوى، مقتل ضابطين في الحشد الشعبي على يد عناصر تنظيم داعش شمال غربي الموصل. وقال العقيد حمد النامس قائد شرطة نينوى، إن عناصر داعش قتلوا، أمس، ضابطين في الحشد الشعبي أحدهما برتبة رائد والآخر برتبة نقيب، إثر اختطافهما في منطقة مفرق الكسك شمال غرب الموصل. وأوضح أن رجال الشرطة قاموا بتسليم جثتي القتيلين للطب العدلي الشرعي بالموصل. وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى، لاسيّما القريبة من الحدود السورية تسلل عناصر من تنظيم داعش إلى مدن المحافظة لتنفيذ عملية اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات الأمنية والمدنيين.