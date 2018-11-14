الجامعة العربية تطالب بتحرّك حاسم

المصدر: عواصم - وكالات

دان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة. وطالب المجتمع الدولي بالتحرّك بشكل سريع وحاسم لدفع الاحتلال، للوقف الفوري لعملياته العسكرية التي تمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي.

وفي القاهرة، ذكر التلفزيون المصري نقلاً عن مصادر قولها، إن مصر أبلغت السلطات الإسرائيلية بضرورة وقف عملياتها التصعيدية في غزة. وأضافت أن مصر أبلغت السلطات الإسرائيلية بضرورة الالتزام بمسار التهدئة، وكثفت مساعيها مع الفلسطينيين في هذا الإطار. ودعت الحكومة الأردنية إلى تحرّك فوري «لوقف العدوان الإسرائيلي» على غزة من أجل «حماية الأبرياء». وأكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات «خطورة التصعيد في غزة».