استياء عربي من استضافة أدرعي على «الجزيرة»

المصدر: دبي - وكالات

بعد قليل من تغريدة له على موقع «تويتر»، بنية قناة الجزيرة القطرية استضافته لتبرير جرائم الاحتلال في قطاع غزة، بث الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي شريطاً مصوراً لقصف قناة الأقصى الفضائية في القطاع. و«غرّد» أدرعي:

«بعد قليل سأكون ضيف الجزيرة للحديث عن تطورات الوضع في قطاع غزة، حماس تحت القصف». وظهر أدرعي على شاشة «الجزيرة» بعد ذلك بزيه العسكري الكامل متحدّثاً من مدينة تل أبيب حيث تتخذ القرارات بقصف القطاع الذي أدى إلى استشهاد سبعة فلسطينيين وإصابة العشرات.

ودرجت «الجزيرة» على استضافة الناطق العسكري الاحتلالي رغم الاحتجاجات المتصاعدة من المواطنين العرب. واستبق أدرعي ظهوره بالإعلان عن قصف جوي وبري لأكثر من 70 هدفاً في غزة بينها محطة الأقصى الفضائية. ورصدت «العين الإخبارية» استياء عربياً واضحاً من إقدام «الجزيرة» على استضافة الناطق باسم جيش الاحتلال.

بيتك ومطرحك

فقد علق حساب باسم «مقاتلة من أجل مصر» على إعلان أدرعي بتغريدة ساخرة كتبت فيها «بيتك ومطرحك (مكانك) طبعاً». ولم يكن مصطفى من مصر أقل حدة إذ غرد «طبعا طالع (يظهر) على الجزيرة، هي بيتكم اللي بتقدروا تتكلموا منه وتبرروا قتل الأطفال والنساء والشيوخ».

أما خالد من المملكة العربية السعودية فتساءل مستنكرا عبر «تويتر»: «البيت بيتك، إذا لم تستضفك الجزيرة فمن يستضيفك؟». وغرد عباس الجارودي من المملكة العربية السعودية أيضاً قائلاً: «لعنة الله عليك وعلى الجزيرة».

مريم الحربي من المملكة العربية السعودية قالت بدروها عبر «تويتر»: «الجزيرة.. قطر بشكل عام مطرحكم (مكانكم) للأبد، اللعنة عليهم وعليك».

من جهته غرد «علي» من البحرين قائلاً: «القناة قناتكم أي وقت تقدر تطلع فيها». وغرد أسامة الهواري من مصر: «بيتكم ومطرحكم». ومن المملكة العربية السعودية غرد حساب يحمل اسم «محب وطنه السعودية» قائلاً: «المال القطري والضرب الإسرائيلي والجزيرة تبرّر».

تظاهرة

تظاهر عدد من اللبنانيين أمام السفارة القطرية في بيروت احتجاجاً على التطبيع الممنهج مع إسرائيل، وذلك في سياق التماهي القطري مع صفقة القرن لخدمة إسرائيل. ودعا إلى التظاهرة أمام السفارة القطرية «شباب ضد التطبيع».