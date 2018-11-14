الكويت.. عطلة حكومية اليوم وتحذير من تقلبات الطقس

المصدر: الكويت - كونا

قرّر مجلس الوزراء الكويتي، أمس، تعطيل كل الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والكليات والمدارس الحكومية والخاصة، اليوم الأربعاء، بسبب الأحوال الجوية.

ونشرت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية تحذيراً جاء فيه: «من المتوقع تأثر البلاد بأمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة الشدة، تكون رعدية على بعض المناطق مع نشاط في سرعة الرياح التي قد تصل إلى أكثر من 50 كيلومتراً في الساعة، مع انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق».

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية نقلاً عن وزارة الداخلية، أن القطاعات الأمنية جاهزة لمواجهة الظروف الطارئة الناجمة عن تقلب الطقس.

وكانت الكويت عطلت الدراسة مرتين الأسبوع الماضي، إثر الأحوال الجوية. وتسببت أمطار غزيرة تحولت إلى سيول في بعض المناطق، في وفاة وافد، فضلاً عن إلحاق أضرار بالممتلكات. وتعرضت الكويت، الأسبوع الماضي، لهطول أمطار غزيرة أدت لإغراق عدد من الشوارع والسيارات.

كما علق أشخاص في مياه الفيضانات الناجمة عن الأمطار قبل أن تنقذهم السلطات. وأعلن وزير الأشغال العامة الكويتي حسام الرومي، تقديم استقالته وتحمله المسؤولية الأدبية عن الأضرار الناجمة عن الأمطار.