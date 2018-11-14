266 ألف دولار من السعودية لأيتام اليمن

المصدر: عدن - واس

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الرياض، اتفاقية لتنفيذ مشروع لكفالة أسر الأيتام في اليمن مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني. ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج بالمركز المهندس أحمد البيز الذي أوضح أنه سيستفيد من المشروع 420 فرداً من أسر الأيتام في مناطق صنعاء وتعز والجوف والبيضاء ومأرب، بقيمة إجمالية تبلغ 266 ألف دولار .

وأوضح المهندس البيز عقب التوقيع، أن مشروع «خذ بيدي» يهدف لتقديم الرعاية التكاملية والتعافي الاقتصادي لأسر الأيتام في اليمن، إذ ستقدم خدمات لأسر الأيتام في مجالات الرعاية التعليمية والصحية والغذاء والإيواء والرعاية النفسية، لمدة عام كامل، مؤكداً أن المشروع يعد استمراراً لما توليه السعودية لأشقائها في اليمن من رعاية واهتمام في تحسين سبل المعيشة لليمن خاصة فئة الأيتام.

إلى ذلك أشاد محافظ الحديدة د. الحسن علي طاهر، بالدور الإنساني الذي يقوم به مركز الملك سلمان، حيث يراه الجميع متواجداً في كل الأعمال الإنسانية، ولا يمكن لأحد أن يغفل تلك الأعمال التي يقدمها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ضم مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بعدن صالح الذبياني وممثلي المنظمات المحلية المنفذة للمشاريع الإغاثية التي يمولها المركز بمحافظة الحديدة، مبيناً أن التوجه الإنساني للمحافظة خلال الفترة المقبلة سيكون مبنياً على أسس ومعلومات وإحصائيات متكاملة يمكن من خلالها تحقيق الدعم اللازم. واستعرض مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة، المشاريع التي نفذها المركز للنازحين من الحديدة، والجهود التي يقدمها المركز لهم في مختلف الخدمات الإنسانية. الرياض،