وزير يمني: سفن إيرانية تهدد صيادينا

المصدر: شبوة ـــ سبأنت

قال وزير الثروة السمكية فهد كفاين، إن سفناً إيرانية تعمل على مضايقة الصيادين اليمنيين، وتهددهم في المياه اليمنية، ومنها مياه البحر الأحمر.

ودعا الوزير كفاين، المجتمع الدولي، إلى «تحمل مسؤولياته في إيقاف تجاوزات إيران الفظة، ووقف تدخلها في الشأن اليمني ودعمها لمليشيا الحوثي الانقلابية».

وكان كفاين يتحدث عما تقوم به مليشيا الحوثي من «تعسف ضد الصيادين، واختطافهم وإخفائهم قسرياً، ومنعهم من مزاولة مهنتهم، بتدخل ودعم إيراني واضح وسافر»، خلال تدشينه مع محافظ شبوة، اللواء الركن علي الحارثي، لتوزيع 100 قارب صيد على صيادي المحافظة.

وأضاف أن الوزارة ستعمل تباعاً على استكمال توزيع مثل هذه القوارب والمحركات على الصيادين المتضررين من الكوارث الطبيعية، والحرب التي تشنها المليشيا على الشعب والوطن في بقية المحافظات التي تشملها المجموعة الأولى، والتي تضم محافظات المهرة وشبوة وأبين وتعز، وبواقع مئة قارب مع المحركات لكل محافظة، وسيتبعها في وقت لاحق، التوزيع على بقية المحافظات الساحلية الأخرى.