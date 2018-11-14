مجموعة برلمانية فرنسية تشيد بمبادرات الإمارات الإنسانية

المصدر: أبو ظبي ، أبين ــ البيان،وكالات

أشادت مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية الإماراتية بمبادرات دولة الإمارات الإنسانية والتنموية حول العالم ..مؤكدة على حيوية البرامج والمشاريع التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن.

جاء ذلك خلال استقبال د. محمد عتيق الفلاحي الأمين العام للهيئة امس أميليا لاكرافي رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية الإماراتية في الجمعية الوطنية الفرنسية.

وقالت لاكرافي " إن هيئة الهلال تعتبر من المنظمات الإنسانية الأكثر تواجدا والأوفر حظا في تقديم المساعدات الإغاثية للمتأثرين من الأحداث على الساحة اليمنية" ..معربة عن إعجاب وتقدير المجموعة للجهود التي تضطلع لتحسين مجالات الاستجابة الإنسانية تجاه ضحايا الكوارث والأزمات.

من جانبه رحب د. محمد الفلاحي بزيارة وفد المجموعة ..مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات تجسد رؤية وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس الهيئة لإبراز دور الدولة الإنساني على جميع الأصعدة وتوضيح رسالة ومبادرات الهلال الأحمر على الساحة الإنسانية في اليمن.

وقال إن اللقاء جرى التنسيق له مع المجلس الوطني الاتحادي في إطار التعاون وتكامل أدوار مؤسسات الدولة لعكس الجهود والمبادرات التي تضطلع بها الإمارات لتخفيف وطأة المعاناة وصون الكرامة الإنسانية.

واستعرض أمين عام الهلال الأحمر خلال اللقاء استراتيجية الدولة في تقديم المساعدات الإنسانية لشعوب العالم المختلفة ..مؤكدا أنها تعتمد على مبدأ عدم التمييز في تقديم المساعدة من ناحية الجنس أو العرق أو الطائفة بل الحاجة هي المعيار الوحيد للدعم والمساعدة .

ألى ذلك دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبين مهدي الحامد، ومدير مكتب التربية والتعليم يحي اليزيدي، توزيع 20 ألف حقيبة وزي مدرسي مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي لتلاميذ الصف الأول الابتدائي.