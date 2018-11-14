تأييد عربي لعضوية الكويت في «الصليب والهلال الأحمر»

المصدر: مانيلا - البيان

جدّدت الجمعيات العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، أمس، دعمها لرئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي د. هلال الساير، لعضوية اللجنة الدائمة للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

جاء ذلك في اللقاء التشاوري للمجموعة العربية المشاركة الذي أجري في أعمال المؤتمر الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، العاشر للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر المنعقد في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وقال الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر د. صالح السحيباني، إن المجتمعين جددوا دعمهم ترشيح الساير لعضوية اللجنة الدائمة للصليب الأحمر والهلال الأحمر، مطالبين كل الجمعيات الوطنية العربية بحث الحكومات والجمعيات الصديقة لدعم هذا الترشّح. وشدّد السحيباني على أهمية دعم وتنسيق العمل العربي المشترك، لا سيما مع تردي الأوضاع الإنسانية نتيجة تفاقم الصراعات والأزمات الإنسانية، مشيداً بجهود الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية في مناطق الأزمات الإنسانية. وأضاف أنّ اللقاء ناقش كذلك تطورات الأوضاع الإنسانية في الدول التي تشهد صراعات ونزاعات مسلحة، لا سيما في دول الجوار، وأثنى على جهود دعم المتضررين المستمرة.