الاحتلال يمنع أهالي حي بالخليل من دخول منازلهم

المصدر: الخليل - معا

لليوم الثاني على التوالي، يمنع جنود الاحتلال أهالي شارع الشهداء وحي تل ارميدة وسط الخليل من الوصول إلى منازلهم، إلا بعد تصويرهم مع بطاقات هوياتهم.

وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز أغلقوا الحاجز وقاموا بإجبار عدد من المواطنين الفلسطينيين على تصويرهم مع بطاقات هوياتهم، وحينما رفضوا ذلك، تم إغلاق الحاجز.

وقالت مصادر في هيئة الشؤون المدنية إنها تتابع هذا الأمر الخطير مع الجانب الإسرائيلي، مؤكدة رفضها هذا الإجراء تماماً.

وكان الاحتلال أجبر خلال العامين الماضيين الأهالي على وضع أرقام على هوياتهم، واليوم تستبدلها من خلال صورة المواطن مع هويته ليتمكن من الوصول إلى منزله.