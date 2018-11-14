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قالت وكالة الأنباء السورية، إنّ ستة أشخاص أصيبوا، أمس، في انفجار على متن حافلة تقل ركاباً بمدينة حمص. ونقلت الوكالة عن قائد قوة الشرطة في حمص قوله، إنّ ستة مدنيين أصيبوا في انفجار قنبلة داخل حافلة في حي الزهراء. وعرضت قناة الإخبارية السورية الرسمية صوراً لحافلة بيضاء صغيرة قالت إن أضراراً لحقت بها بسبب القنبلة. وأكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنّ تفجيرات كانت قد وقعت في مدن تسيطر عليها الحكومة العام الماضي، بما في ذلك العاصمة دمشق، كما وقع انفجار مشابه في حافلة في حمص منتصف مارس الماضي.

إطلاق سراح

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، أنّ السلطات السورية أطلقت سراح المواطن الأردني يعقوب العقرباوي، الذي اعتقل في سوريا، بعد أن دخل إليها براً قبل أيام. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير ماجد القطارنة، إن عملية إطلاق سراح المواطن المذكور قد جاءت بعد جهود حثيثة ومنسّقة قامت بها الوزارة على مدار الساعة طيلة الأيام الماضية، والتي نجحت في نهاية المطاف بالإفراج عن العقرباوي.