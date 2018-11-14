«الصحفيين العرب» يدين جرائم الاحتلال في غزة

المصدر: رام الله - معا

تابع الاتحاد العام للصحفيين العرب مواصلة وتصعيد سلطات الاحتلال استهداف الصحفيين والشعب وتدمير قناة الأقصى الإعلامية، واستشهاد 7 فلسطينيين، بخلاف عدد كبير من المصابين والجرحى. وقال الاتحاد إن هذه الجرائم الإسرائيلية تتعارض مع أبسط القواعد القانونية الدولية والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العمل الصحافي.

وأعلن الاتحاد العام للصحفيين العرب تضامنه الكامل مع الشعب ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، وإدانته هذه جرائم الاحتلال.

وطالب الاتحاد المنظمــات الحقوقيــة الدولية كافة ومنظمات حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة بإدانة هذه الأعمال التي يرتكبها الاحتلال ضد الصحفيين وتعويض ودفع قيمة الدمـــار الذي لحق بقناة الأقصى الفضائية.