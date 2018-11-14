العراق يعلن تلف 7 مليارات دينار بسبب الأمطار

المصدر: بغداد - وكالات

أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، أمس، عن تلف نحو 7 مليارات من الدنانير من الأوراق النقدية بسبب سقوط الأمطار في الأسبوع الماضي. وأوضح العلاق الذي يدير المركزي العراقي بالوكالة منذ تعيينه في عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، أنه سيتم استبدل هذه الأوراق، بطلب من مصرف الرافدين، مشيراً إلى أن المصرف يحتفظ بوثائق تثبت صحة إصدار العملات التي تعرضت إلى التلف.

وأوضح، أثناء حضوره جلسة مجلس النواب، أنه طبقاً لتعليمات البنك ونظامه، هناك حق باستبدال العملات عندما تتعرض للتلف نتيجة الحوادث المختلفة كالغرق والحرق أو أي شيء آخر.

وتحدثت تقارير نيابية سابقة عن تقدير حجم خسائر مصرف الرافدين بسبب الأمطار، بأنها نحو 10 مليارات دينار، لكن العلاق نفى تلك التقديرات، مؤكداً أن المبلغ يقدر بـ7 مليارات دينار.