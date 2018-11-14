ألوية العمالقة تتقدم في عمق الحديدة

المصدر: الحديدة - البيان، وكالات

تمكنت ألوية العمالقة من التوغل إلى عمق الحديدة، وطهرت عدداً من المؤسسات والشركات من قبضة ميليشيا الحوثي التي تشهد صفوفها انهياراً كاملاً وانكساراً لخطوطها القتالية كافة، حيث وصلت قوات المقاومة المشتركة إلى مقر الإذاعة وطوقت مبنى كلية الطب في جامعة الحديدة بشكل كامل.

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة أن القوات تمكنت من تطهير عدد من المواقع والمؤسسات في عمق المدينة، وقامت بتأمينها بعد تحريرها من ميليشيا الحوثي. وأشار المركز إلى أن القوات تواصل تقدمها في شوارع وأحياء المدينة بعد معارك عنيفة خاضتها مع مسلحي الميليشيا التي تكبدت خسائر فادحة، مضيفاً أن العمالقة تمكنت من استهداف عدد من القناصة الذين كانوا يعتلون أسطح المباني، ولقي العشرات منهم مصرعهم.