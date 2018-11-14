"مسام" يتلف ويفجر قنابل وصواريخ حوثية بمأرب

المصدر: دبي ـــ البيان

نفذ المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام»، اليوم، عملية إتلاف 10 صواريخ وقنابل كانت مزروعة في مدرسة للأطفال في مديرية الجدعان بمحافظة مأرب.

وقال مدير عام مشروع «مسام» أسامة القصيبي، إن خبراء المشروع نفذوا اليوم أربع عمليات تفجير للقنابل والصواريخ، التي سبق ونزعتها الفرق الهندسية التابعة لمشروع «مسام»، من مدرسة خالد بن الوليد في منطقة مدغل بمديرية الجدعان التابعة لمحافظة مأرب.

وأكد القصيبي أن عمليات الإتلاف والتفجير للألغام ومخلفات الحروب مستمر، وخلال الأيام القادمة، سيتم تنفيذ عدد من عمليات التفجير والإتلاف في عدد من المناطق التي تنتشر فيها فرق نزع الألغام التابعة لمشروع مسام.

وقال أسامة القصيبي إن عمليات التفجير التي نفذها المشروع اليوم، هي إهداء من مشروع مسام لأحد ضحايا الإرهاب الحوثي في مديرة الجدعان، وهي الطفلة «كرامة».