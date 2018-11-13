تعطيل كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية في الكويت غداً

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر مجلس الوزراء الكويتي تعطيل كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والكليات والمدارس الحكومية والخاصة يوم غد الاربعاء الموافق واعتباره يوم أجازة.

وقال مجلس الوزراء عبر حسابه الرسمي في تويتر "نظرا لتنبؤات هيئات الارصاد الجوية المحلية والعالمية والتي تشير الي احتمالية تعرض البلاد خلال الساعات القادمة لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، حيث تشير التوقعات الي هطول امطار غزيرة ورياح نشطة عالية السرعة، وذلك كإجراء احترازي حفاظاً علي سلامة المواطنين والمقيمين".

وأهاب مجلس الوزراء من الكافة اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر واتباع الارشادات التي تصدر من الجهات الحكومية الرسمية وتلفزيون الكويت بهذا الشأن، سائلاً المولى عز وجل ان يحفظ الكويت ومن عليها وان يجنب البلاد والعباد المخاطر.