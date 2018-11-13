الحريري يحمل حزب الله مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة

المصدر: وكالات

قال رئيس وزراء لبنان المكلف سعد الحريري في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن عملية تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة واجهت عقبة كبرى وألقى باللائمة على جماعة حزب الله المدعومة من إيران متهما إياها بوضع العراقيل أمام الجهود الرامية لتحقيق ذلك الهدف.

وشدد على أنه لن يقبل بتعطيل البلد والدستور والمؤسسات، قائلا إن "الحكومة حاجة وطنية وتأليفها سهل إذا رجعنا للأصول وفق الدستور، وهذه المهمة لدي ولدى الرئيس‭‭ ‬‬ميشال عون، أنا عملت كل ما بوسعي وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته".

وأكد الحريري على "ضرورة انفتاح الأحزاب اللبنانية على الجميع، وألا تنغلق على نفسها في مناطقها"، مشيرا إلى أن "التنازل لمصلحة البلد مكسب وليس خسارة".

ويتفاوض الحريري، منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في مايو الماضي، مع الأحزاب اللبنانية المتنافسة على أمل تشكيل حكومة تقتسم السلطة، من دون التوصل إلى توافق حتى الآن.