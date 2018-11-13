ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 5 شهداء

المصدر: وام

أعلنت مصادر طبية استشهاد مزارع في غارة إسرائيلية جديدة شمال قطاع غزة في اليوم الثاني من العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأفادت المصادر بأن الشاب - 26 عاما - استشهد خلال تواجده في أرضه الزراعية في منطقة السلاطين شمال قطاع غزة بعد أن أطلقت الطائرات الحربية صاروخا واحدا على الأقل باتجاهه.

وباستشهاده يرتفع عدد الشهداء منذ بدء التصعيد الإسرائيلي إلى خمسة شهداء وعشرات المصابين .

وواصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي حتى ساعات الفجر الأولي قصف أهداف متفرقة من القطاع وسط الأحياء السكنية الأمر الذي أثار حالة من الذعر والهلع في صفوف المواطنين.

وتشهد شوارع قطاع غزة حركة بطيئة جدا فيما تعمل الطواقم المختصة على فتح الشوارع التي تضررت بفعل القصف الليلي وإصلاح شبكات الكهرباء.