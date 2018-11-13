سفير الإمارات يفتتح 22 مشروعاً إنمائياً وتنموياً في لبنان

المصدر: بيروت - وام

افتتح د. حمد سعيد الشامسي، سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية 22 مشروعاً إنمائياً وتنموياً، ووضع حجر الأساس لمشروعيْن في محافظتيّ الشمال وعكار بتمويل من مؤسسة «خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية» وذلك برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري وبحضور نواب المناطق ورؤساء وأعضاء البلديات وحشد شعبي وإعلامي واسع، كما تفقد حملة «الشيخة فاطمة للكشف المبكر للمرأة والطفل» في بلدة المحمرة - عكار.

أعمال إنسانية

واستهل السفير زيارته إلى بلدة كفريا - قضاء الكورة، حيث كان في استقباله رئيس البلدية يوسف السمروط وأعضاء المجلس البلدي وحشد من أهالي البلدة.

ورحب نائب رئيس المجلس البلدي ميشال نصر بالحضور، وأوضح أنه «منذ بداية عام 2016 وبدعم من مؤسسة «خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية»، تم تنفيذ مشروع تأهيل الطريق العام المؤدي إلى عين كفريا وإقامة جدران من الحجر والباطون على جوانب الطرقات برعاية رئيس مجلس الوزراء المكلف سعد الحريري»، مثنياً على أهمية هذا المشروع للبلدة، ووجه الشكر للقيادة الرشيدة على الأعمال الإنسانية ووقوف دولة الإمارات قيادة وشعباً إلى جانب الشعب اللبناني.

بدوره أكد السفير الشامسي أن القيادة في الإمارات تولي أهمية كبرى لهذه المشاريع الصحية والإنمائية والتربوية، لأن دولة الإمارات من محبي هذا البلد وهي تسعى دوماً إلى خدمة الإنسان من خلال البرامج التي تقدمها.

وانتقل السفير الشامسي مع الوفد المرافق إلى بلدة بدبهون، حيث دشن مشروع تعبيد طرقات رئيسية وبناء حيطان دعم في البلدة، بحضور ممثل تيار المستقبل توفيق الأيوبي ورؤساء بلديات ومخاتير وحشد من أبناء البلدة.

وفي قضاء زغرتا كانت المحطة الثانية، حيث بدأ جولته في بلدة الفوار التي شهدت تدشين حائطي دعم وعبارة، في محلة عرب الفوار، وشبكة للصرف الصحي في بلدة الفوار بمشاركة منسق تيار المستقبل في قضاء زغرتا المحامي زياد ديب ورئيس البلدية حمد الخضر، والشيخ خضر الخضر، امام جامع الفوار وأعضاء المجلس البلدي وفاعليات شعبية.

وفي بلدة مرياطة - القادرية تمت ازاحة الستارة عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لمشروع توسيع طريق داخلي في البلدة، مع بناء جدران دعم، اضافة الى إنشاء شبكة للصرف الصحي، وتمويل مشاريع مشابهة في حي صنع الله وحي الغوارنة الذي شهد افتتاح مشروع من خلال ربط بلدة مرياطة - القادرية بالبلدات المجاورة (ارده ورشعين) مما يسهل التنقل بين الاحياء والبلدات.

واستكملت الجولة في حيلان - قضاء زغرتا، حيث كان مشروع ربط البلدة من اتجاه الشرق بقضاء الضنية كما ربطها بوسط البلدة مما يسهل تنقل سكان اكثر من 40 وحدة سكنية.

بئر الإمارات

وفي الضنية، رعى السفير الشامسي تدشين بئر مياه ارتوازية في بلدة كفرشلان، أطلق عليها اسم «بئر الإمارات - عام زايد 2018» بحضور النائب السابق قاسم عبد العزيز ورئيس البلدية ناصر الشامي وفاعليات.

وافتتح في بلدة عاصون مشروع حفر وتوسعة طريق داخلي بحضور فاعليات البلدة، قبل أن يتوجه إلى بلدة سير الضنية، حيث التقى النائب فتفت في حضور النائب عثمان علم الدين والنائب السابق أحمد فتفت، في منزل الأخير، ملبياً دعوته لتناول الفطور، حيث عقد لقاء جرى خلاله التباحث بمشاريع إنمائية وخدماتية تخص قضاء المنية ـ الضنية.

ثم تابع السفير الشامسي جولته، فزار بلدة القطين، حيث افتتح مشروع حفر وتوسعة طريق داخلي في حضور رئيس البلدية محمد صافي وفاعليات البلدة، ومنها انتقل إلى بلدة عين التينة، حيث افتتح فيها مشروع إنشاء مجرور صرف صحي في حضور رئيس بلديتها نزيه عبيد وفاعليات، ثم بلدة قرصيتا، حيث وضع حجر الأساس لشبكة مياه الشفة في حضور رئيس بلديتها محمد علوش وفاعليات، قبل أن يزور بلدة بخعون، حيث وضع حجر الأساس لشبكة مياه الشفة في حضور النائب السابق عبد العزيز ورئيس اتحاد بلديات الضنية محمد سعدية ورئيس بلدية بخعون زياد جمال وفاعليات.

واختتم السفير الشامسي جولته في الضنية تلبية لدعوة النائب السابق قاسم عبد العزيز لتناول الغداء في منزله ببلدة بخعون، بحضور وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، النائب علم الدين، عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل معتز زريقة، عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أسامة طراد.

ونوه السفير الشامسي إلى أن «هذه المشاريع توضح العلاقات بين الإمارات ولبنان وهي رسالة تحية من قادة وشعب دولة الإمارات إلى لبنان، وقد كان الهدف مساعدة السكان المحليين كما الحكومة اللبنانية وذلك تنفيذاً لمبادرات «عام زايد 2018».

وفي بلدة مجدلا تم تدشين مشروع إنشاء شبكة صرف صحي بالتعاون مع البلدية.