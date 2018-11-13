مصر تحبط هجوماً انتحارياً استهدف حاجزاً أمنياً بالعريش

المصدر: القاهرة - البيان، وكالات

أحبطت وزارة الداخلية المصرية هجوماً إرهابياً على كمين «بطل 5» بالطريق الدائري بمدينة العريش، في محافظة شمال سيناء شرق مصر.

وبحسب بيان مقتضب صادر عن وزارة الداخلية، فإن قوات الأمن المركزي، أحد القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية، نجحت في إحباط هجوم إرهابي على كمين «بطل 5» بالطريق الدائري بالعريش، من خلال محاولة تفجير شخص لنفسه.

وأضاف البيان، أن قوات الأمن ألقت القبض على أحد العناصر الانتحارية، يرتدى حزاماً ناسفاً قبل تفجير نفسه في قوات الكمين الأمني. وتشن القوات المسلحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، حملات مكثفة؛ لاستهداف العناصر الإرهابية وجميع المحاولات التخريبية، وإحباط الهجمات الإرهابية، من خلال توجيه الضربات الاستباقية للمناطق الصحراوية، التي تتخذها العناصر الإرهابية أوكاراً لها. وأطلقت مصر، في شهر فبراير الماضي، العملية الشاملة «سيناء 2018» المسلحة لتطهير سيناء من العناصر والكيانات الإرهابية في شتى أرجاء مصر، بمشاركة قوات إنفاذ القانون.